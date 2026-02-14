Лидер Лейкерс может вернуться в Кливленд

Может завершить калифорнийскую главу своей карьеры.

Для звезды Лейкерс Леброна Джеймса этот сезон за калифорнийскую команду может стать последним.

По информации NBA Today, этим летом форвард может вернуться в Кливленд — команду, где он начинал карьеру баскетболиста.

Отметим, что на текущий момент 41-летний игрок впервые в карьере находится на истекающем контракте, по его условиям он получит от Лейкерс 52,6 млн долларов.

Напомним, что Леброн выступал за Кливленд с 2003 по 2010 год, а позже - с 2014 по 2018 год.

К слову, партнер по команде Джеймса выйдет на Матч всех звезд, несмотря на травму.

