Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом
Лейкерс рассматривает уход Леброна Джеймса в конце этого сезона.
По имеющейся информации, 41-летний форвард считает, что его время в калифорнийской команде подходит к концу.
Отмечается, что обе стороны устно смирились с расставанием после завершения текущего сезона. Куда может перейти Леброн или завершит ли он карьеру, неизвестно.
The Lakers and LeBron James are reportedly ready to move on from each other, per @JakeLFischer— NBACentral (@TheDunkCentral) February 2, 2026
“definitively, the Lakers are ready to move on from LeBron James and I think LeBron James is ready to move on from the Lakers as well. That’s kind of the foregone sentiment in Los… pic.twitter.com/M2QzRDe1AN
К слову, Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!