Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом

Может завершить карьеру или сменить клуб после сезона.
Сегодня, 15:54       Автор: Валентина Чорноштан
Джеймс Леброн / Getty Images
Джеймс Леброн / Getty Images

Лейкерс рассматривает уход Леброна Джеймса в конце этого сезона.

По имеющейся информации, 41-летний форвард считает, что его время в калифорнийской команде подходит к концу.

Отмечается, что обе стороны устно смирились с расставанием после завершения текущего сезона. Куда может перейти Леброн или завершит ли он карьеру, неизвестно.

К слову, Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс.

