Рома собралась убрать Довбика из заявки

У украинца будет меньше шансов играть.

Итальянская Рома не рассчитывает на форварда Артема Довбика. "Волки" исключат нападающего сборной Украины из заявки в Лигу Европы, сообщает Il Romanista.

Джан Пьеро Гасперини обновит состав римлян на евроарене. Места в списке доступных потеряет Довбик и два исполнителя, покинувших Рому – Томмазо Бальданци и Леон Бэйли. Их заменят новички Брайан Сарагоса и Дониелл Мален и кто-то из юниоров.

В нынешнем сезоне Довбик провел 4 поединка в Лиге Европы, в которых оформил 1 ассист. Пока украинец находится в лазарете "волков". На поле форвард вернется не раньше апреля.

К слову, накануне Рома минимально проиграла Удинезе в Серии A.

