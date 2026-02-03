iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома собралась убрать Довбика из заявки

У украинца будет меньше шансов играть.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Итальянская Рома не рассчитывает на форварда Артема Довбика. "Волки" исключат нападающего сборной Украины из заявки в Лигу Европы, сообщает Il Romanista.

Джан Пьеро Гасперини обновит состав римлян на евроарене. Места в списке доступных потеряет Довбик и два исполнителя, покинувших Рому – Томмазо Бальданци и Леон Бэйли. Их заменят новички Брайан Сарагоса и Дониелл Мален и кто-то из юниоров.

В нынешнем сезоне Довбик провел 4 поединка в Лиге Европы, в которых оформил 1 ассист. Пока украинец находится в лазарете "волков". На поле форвард вернется не раньше апреля.

К слову, накануне Рома минимально проиграла Удинезе в Серии A.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе Рома потерпела гостевое поражение от Удинезе
Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А Аренда с опцией выкупа. Сарагоса продолжит карьеру в Серии А
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от чемпиона Литвы в спарринге Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели поражение от чемпиона Литвы в спарринге
Рома расписала ничью с Миланом Рома расписала ничью с Миланом

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию
ЧМ-202618:49
Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Европа18:22
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Украина18:00
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
Европа17:29
Рома собралась убрать Довбика из заявки
Европа17:27
Главный тренер Лиона - об Яремчуке: Это настоящий нападающий
Лига Чемпионов16:59
Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов 2029 года
Бокс16:31
Уайлдер объяснил, почему выбрал Чисору вместо Усика
НБА15:54
Лейкерс готовятся расстаться со своим лидером этим летом
Бокс15:27
Zuffa Boxing анонсирует бой Фьюри vs Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK