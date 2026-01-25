iSport.ua
Футбол

Рома расписала ничью с Миланом

Римляне спаслись от поражения.
Вчера, 23:49       Автор: Антон Федорцив
Рома – Милан / Getty Images
Рома – Милан / Getty Images

В дебюте более активными были "волки". К 10-й минуте Мален дважды размял Меньяна. А перед экватором тайма форвард не попал в створ после передачи Ндика. Еще один момент Мален упустил на 32-й – попал в кипера с острого угла.

Перед перерывом Меньян парировал выстрел Челика. "Россонери" очнулись на старте второй половины. Для начала Рабьо проверил бдительность Свилара низовым ударом.

А на 62-й минуте Милан повел в счете. После розыгрыша углового Модрич отдал на дальнюю штангу, откуда Де Винтер затолкал мяч в сетку. Рома отыгралась после игры рукой Бартезаги – Пеллегрини реализовал одиннадцатиметровый.

Вырвать победу для гостей мог Фюллькруг, но пробил выше ворот головой в добавленное время. Ничья позволила миланскому Интеру оторваться наверху таблицы на 5 очков. Милан идет вторым (47 пунктов), а Рома – третья (43).

Статистика матча Рома – Милан 22-го тура чемпионата Италии

Рома – Милан – 1:1
Голы: Пеллегрини, 74 (пенальти) – Де Винтер, 62

Ожидаемые голы (xG): 2.75 - 0.44
Владение мячом: 58 % - 42 %
Удары: 15 - 5
Удары в створ: 7 - 2
Угловые: 5 - 3
Фолы: 15 - 11

