Ювентус уверенно одолел Наполи
На стартовом отрезке острее были хозяева. Консейсан немного недокрутил мяч в дальний угол метров с 20-ти, а Тюрам из пределов штрафной попал в перекладину. В ответ Вергара с линии штрафной размял Ди Грегорио.
Повел Юве на экваторе тайма. Это Локателли нашел в штрафной Дэвида, тот оттеснил защитника и пробил мимо Мерета. В следующей атаке защитник с линии вынес удар Консейсана.
Развили успех туринцы во втором тайме. Правда, пришлось подождать до решающей 15-минутки. Удвоил преимущество Юве Йылдыз, реализовав момент после перехвата Миретти. А потом Костич зацепился за отскок и попал под штангу.
Разгромная победа обострила борьбу за место в топ-четверке. Наполи пока остается третьим (43 очка). Впрочем, идущий пятым Ювентус подобрался в упор (42 пункта).
Статистика матча Ювентус – Наполи 22-го тура чемпионата Италии
Ювентус – Наполи – 3:0
Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86
Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 0.73
Владение мячом: 42 % - 58 %
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 2 - 2
Фолы: 21 - 11
