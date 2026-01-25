Ювентус уверенно одолел Наполи

На стартовом отрезке острее были хозяева. Консейсан немного недокрутил мяч в дальний угол метров с 20-ти, а Тюрам из пределов штрафной попал в перекладину. В ответ Вергара с линии штрафной размял Ди Грегорио.

Повел Юве на экваторе тайма. Это Локателли нашел в штрафной Дэвида, тот оттеснил защитника и пробил мимо Мерета. В следующей атаке защитник с линии вынес удар Консейсана.

Развили успех туринцы во втором тайме. Правда, пришлось подождать до решающей 15-минутки. Удвоил преимущество Юве Йылдыз, реализовав момент после перехвата Миретти. А потом Костич зацепился за отскок и попал под штангу.

Разгромная победа обострила борьбу за место в топ-четверке. Наполи пока остается третьим (43 очка). Впрочем, идущий пятым Ювентус подобрался в упор (42 пункта).

Статистика матча Ювентус – Наполи 22-го тура чемпионата Италии

Ювентус – Наполи – 3:0

Голы: Дэвид, 22, Йылдыз, 77, Костич, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 0.73

Владение мячом: 42 % - 58 %

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 2 - 2

Фолы: 21 - 11

