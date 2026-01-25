Защитник Севильи вновь заинтересовал Наполи и Ювентус

Хуанлу Санчес под прицелом клубов из Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Наполи возобновил интерес к защитнику.

Добавим, что летом 2025 года "голубые" хотели приобрести Санчеса, однако Севилья отказала в трансфере игрока за 17 миллионов евро.

Теперь же, помимо Наполи, 22-летним испанцем интересуется Ювентус.

Также один из клубов Серии А нацелился на сына Робиньо.

