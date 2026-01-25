iSport.ua
Интер нацелился на сына Робиньо

Готов заплатить 18 млн евро за вингера.
Сегодня, 11:42       Автор: Валентина Чорноштан
Робиньо Жуниор / Getty Images
Робиньо Жуниор / Getty Images

Сын легендарного Робиньо, Робиньо Жуниор, заинтересовал Интер.

По данным ESPN, итальянская команда готова подписать вингера Сантоса этим январем за 18 миллионов евро.

Однако бразилец не спешит уходить из команды - 18-летнему игроку нравится выступать в чемпионате Бразилии.

В этом сезоне Робиньо Жуниор провел 19 матчей за Сантос без результативных действий.

Тем временем защитник Челси привлек внимание немецкого гранда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

