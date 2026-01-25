iSport.ua
Защитник Челси привлек внимание немецкого гранда

Мюнхенский клуб может сделать предложение о трансфере Ачимпонга.
Сегодня, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Джош Ачимпонг / Getty Images
Джош Ачимпонг / Getty Images

Бавария заинтересована в подписании Джоша Ачимпонга, сообщает The Guardian.

Мюнхенский клуб планирует перестройку линии обороны, из-за чего ищет игрока, который станет её лидером.

Под прицелом находится защитник Челси Джош Ачимпонг, за ним также следит Кристал Пэлас. После продажи Марка Гехи "орлы" нуждаются в усилении.

Отмечается, что мюнхенская команда пока только планирует отправить запрос о трансфере, однако в свою очередь "пенсионеры" хотят удержать 19-летнего англичанина в составе.

Тем временем Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для своего 20-летнего воспитанника академии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Бавария Мюнхен

