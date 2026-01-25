iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для своего 20-летнего хавбека

Клуб сделает Кобби Майну "недоторканным" игроком.
Сегодня, 08:32       Автор: Валентина Чорноштан
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед приняло решение продлить контракт своего английского хавбека.

По информации Sky Sports, Кобби Майну с новым контрактом будет иметь статус ключевого и недоторканного игрока.

Отмечается, что сторона "красных дьяволов" уже начала контактировать с представителями 20-летнего игрока.

Добавим, что англичанин является воспитанником академии МЮ. Его поточный контракт рассчитан до лета 2027.

Тем временем другой клуб из АПЛ пытается сохранить французского форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчесетр Юнайтед Кобби Майну

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта
Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед Еще один клуб претендует на таланта Манчестер Юнайтед
Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой Майну и Зиркзе могут покинуть МЮ зимой
Скоулз - о Майну: Он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет Скоулз - о Майну: Он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Финляндия выиграла сингл-микст в Новом Месте, Италия - смешанную эстафету
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа11:42
Интер нацелился на сына Робиньо
Еврокубки11:20
Лень внес вклад в уверенную победу Реала
Бокс10:58
Тайсон Фьюри рассматривает поединок с Энди Руисом-младшим
Европа10:38
Защитник Реала рискует здоровьем. У игрока трещина в кости
НБА10:19
Михайлюк против Майами набрал более 5 очков
Европа09:52
Защитник Челси привлек внимание немецкого гранда
НХЛ09:33
НХЛ: Эдмонтон вырвал победу у Вашингтона, Миннесота уступила Флориде
НБА08:53
НБА: Лейкерс победил Даллас, Филадельфия уступила Нью-Йорку
Европа08:32
Манчестер Юнайтед готовит новый контракт для своего 20-летнего хавбека
Европа08:08
Форвард Реала обошел по количеству голов Роналдо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK