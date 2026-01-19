Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта

Хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Майну не покинет команду, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что талантливый англичанин намеревался покинуть клуб уже зимой ради игрового времени накануне ЧМ-2026.

Однако с увольнением Рубена Аморима ситуация в клубе резко изменилась.

Новому тренеру манкунианцев Майклу Каррику удалось убедить Майну остаться. Специалист в личной беседе подчеркнул важность игрока для клуба и гарантировал ему игровое время.

Тем не менее, все еще остается сложной ситуация с контрактом игрока, который действует до конца сезона-2027. Манчестер Юнайтед планирует решить эту проблему одной из первых.

В текущем сезоне Кобби Майн провел 15 матчей, отличившись лишь одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити своего таланта все же отправил в аренду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!