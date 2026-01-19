iSport.ua
Манчестер Юнайтед сумел сохранить своего таланта

Кобби Майну пользуется доверием Каррика.
Вчера, 22:40       Автор: Андрей Безуглый
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Кобби Майну не покинет команду, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что талантливый англичанин намеревался покинуть клуб уже зимой ради игрового времени накануне ЧМ-2026.

Однако с увольнением Рубена Аморима ситуация в клубе резко изменилась.

Новому тренеру манкунианцев Майклу Каррику удалось убедить Майну остаться. Специалист в личной беседе подчеркнул важность игрока для клуба и гарантировал ему игровое время.

Тем не менее, все еще остается сложной ситуация с контрактом игрока, который действует до конца сезона-2027. Манчестер Юнайтед планирует решить эту проблему одной из первых.

В текущем сезоне Кобби Майн провел 15 матчей, отличившись лишь одним ассистом.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити своего таланта все же отправил в аренду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кобби Майну

