Скоулз - о Майну: Он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет

Легенда Манчестер Юнайтед Пол Скоулз ответил на сравнения Кобби Майну с собой.

Напомним, что накануне манкунианцы сенсационно обыграли Сити в финале Кубка Англии. Оба гола забили 19-летние игроки Кобби Майну и Алехандро Гарначо.

После этого в Сети молодого хавбека стали сравнивать с легендами клубами, в особенности с Полом Скоулзом. "Рыжий принц" ответил на сравнение, отвесив Майну огромный комплимент.

"На прошлой неделе я несколько раз видел, как этого парня сравнивали со мной... Не тратьте время, он играет в 10 раз лучше, чем я в 19 лет. Мне очень нравится его прием мяча, его спокойствие, понимание того, что происходит вокруг него, и, конечно, отличные голы в важных матчах. Этот парень особенный, и он "красный", черт возьми", – приводит слова Скоулза Goal.

Ранее также шедевр Гарначо признан лучшим голом сезона в АПЛ.

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