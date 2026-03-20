Манчестер Юнайтед близок к продлению контракта сразу с двумя игроками

Кобби Майну и Харри Магуайр останутся в клубе.

Манчестер Юнайтед близок к завершению переговоров с Кобби Майну и Харри Магуайром, пишет The Athletic.

Напомним, что контракт защитника заканчивается уже летом, а у Кобби есть еще год.

Тем не менее клуб решил продлить обоих игроков, и переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Хотя до завершения еше далеко.

Майну получит новое соглашение до 2031 года с серьезным увеличением зарплаты. Магуайру же предложили контракт по схеме 1+1.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль потерял своего лидера.

