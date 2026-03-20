Лидер Ливерпуля выбыл на неопределенный срок

Вингер Ливерпуля Мохаме Салах получил травму.

Об этом на пресс-конференции сообщил тренер мерсисайдцев Арне Слот.

По его словам, египтянин травмировался в матче с Галатасараем, однако о характере травмы тренер ничего не сказал.

Он лишь заявил, что Салах пропустит предстоящий матч против Брайтона, а также не поедет в сборную Египта.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 34 матча, отличившись десятью голами и девятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Милан рассматривает трансфер форварда сборной Италии.

