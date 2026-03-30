Саудовский гранд готовит 100-миллионное предложение Салаху

Египтянин после Ливерпуля может отправиться на Ближний Восток.
Сегодня, 17:29       Автор: Игорь Мищук
Мохамед Салах / Getty Images
Вингер Ливерпуля Мохамед Салах может продолжить карьеру в составе Аль-Иттихада.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, саудовский клуб собирается летом бесплатно подписать 33-летнего египтянина, который уже подтвердил, что покинет стан мерсисайдцев после завершения этого сезона, и готовит для него щедрый контракт.

По информации источника, Аль-Иттихад готов предложить футболисту зарплату в 100 миллионов евро на два сезона.

В текущем сезоне Салах провел в составе Ливерпуля 34 матча во всех турнирах, отличившись десятью голами и девятью результативными передачами.

Отметим, ранее уже сообщалось, что Аль-Иттихад возобновил переговоры о подписании Салаха.

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
