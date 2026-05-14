В Порту прокомментировали слухи об интересе к топовому форварду

Клуб не может себе позволить Роберта Левандовски.

Президент Порту Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о Роберте Левандовски.

Напомним, что польский форвард станет летом свободным агентом, а потому вопросы о его будущем очень актуальны. В том числе некоторые слухи связывают с Порту.

В Порту же заявили, что такие слухи для них лестны, однако клуб не может себе позволить игрока такого калибра.

Для нас большая честь, что Порту связывают с такой легендой футбола, как Левандовски. Очевидно, как вы можете себе представить, финансовые требования игрока такого калибра не по силам Порту. Это первое, что мне кажется очевидным. У нас в команде три польских игрока, что является нашим главным преимуществом на данный момент, но такой игрок, как Левандовски, совершенно не по карману Порту

