Жирона не смогла обыграть Сосьедад

Однако каталонцы покинули зону вылета.
Вчера, 22:55       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Стуани / Getty Images
В четверг, 14 мая, Жирона принимала дома Сосьедад. В стартовом составе вышел только Виктор Цыганков, который занял позицию центрфорварда.

И уже на четвертой минуте матча украинец отправил мяч точно в левую штангу. Соперник ответил ударом Барренечеа, однако Жирона по большей части контрлировала игру.

Каталонцы много создавали, но мало грозили воротам соперника. А Сосьедад легко открыл счет после подачи углового, а далее просто удерживал победный счет.

Во втором тайме Мичел выпустил профильного форварда Кристиана Стуани, так что Цыганков занял привычное место на фланге.

Именно уругваец стал героем Жироны, сравняв счет на 66-й минуте. Однако даже в таких условиях Сосьедад решил не менять тактику, так что остаток матча Жирона старались вырвать победу, но так и не сумела.

Тем не менее даже одного заработанного очка каталонцам хватило, чтобы выйти из зоны вылета по состоянию на 36-й тур.

Жирона - Сосьедад 1:1
Голы: Стуани, 66 - Мартин, 28

 

