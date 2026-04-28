Лидер сборной Египта выбыл до конца сезона

Накануне в рамках АПЛ вингер Ливерпуля Мохамед Салах получил травму в матче с Кристал Пэлас.

На 58-й минуте встречи египтянин упал на газон, держась за бедро. Позже его заменили: вместо него на поле вышел Джереми Фримпонг.

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан рассказал, в каком состоянии находится лидер "фараонов".

У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуется четыре недели на восстановление, но он должен успеть восстановиться к ЧМ-2026.

