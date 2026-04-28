iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер сборной Египта выбыл до конца сезона

Об этом сообщил директор "фараонов".
Сегодня, 09:44       Автор: Валентина Чорноштан
Мохамед Салах и Арне Слот / Getty Images

Накануне в рамках АПЛ вингер Ливерпуля Мохамед Салах получил травму в матче с Кристал Пэлас.

На 58-й минуте встречи египтянин упал на газон, держась за бедро. Позже его заменили: вместо него на поле вышел Джереми Фримпонг.

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан рассказал, в каком состоянии находится лидер "фараонов".

У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуется четыре недели на восстановление, но он должен успеть восстановиться к ЧМ-2026.

К слову, экс-тренер Реала попал в шорт-лист Челси после увольнения Росеньора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах Сборная Египта по футболу

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Хиггинс выбил О'Салливана
просмотров
Футбол сегодня: завершение тура УПЛ, Ярмолюк против Манчестер Юнайтед, матчи Серии А и Ла Лиги
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

НБА11:51
Никола Йокич покорил рекорд Леброна
Европа11:20
Реал нацелился на тренера который выиграл Мундиаль
Бокс10:48
"Как только попаду в него, он это почувствует": Верховен - о бое с Усиком
Теннис10:17
"Спасибо моей маме": Костюк - о девятой победе подряд в Мадриде
Лига Чемпионов09:45
ПСЖ - Бавария: анонс полуфинала Лиги чемпионов
Европа09:44
Лидер сборной Египта выбыл до конца сезона
НХЛ09:24
Кубок Стэнли: Питтсбург и Вегас продолжают навязывать борьбу сопернику в серии
НХЛ09:18
Плей-офф НХЛ: Вегас одолел Юту в овертайме, Филадельфия уступила Питтсбургу
НБА08:52
Плей-офф НБА: Орландо победил и упрочил лидерство в серии, Оклахома выбила Финикс
НБА08:47
Плей-офф НБА: Орландо обыграл Детройт, Оклахома выбила Финикс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK