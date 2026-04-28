Экс-тренер Реала попал в шорт-лист Челси после увольнения Росеньора

Руководство Челси приняло решение после увольнения Росеньора изменить стратегию внутри команды.

Сейчас лондонцы находятся в поисках нового тренера, они хотят назначить наставника с опытом работы на высшем уровне, который также задаст новый ритм и стиль ведения игры команды.

Среди кандидатов: Андони Ираола, который покинет Борнмут по окончании сезона, и Марку Силва, который сейчас возглавляет Фулхэм, однако The Telegraph добавляет, что Челси включил в свой шорт-лист ещё Хаби Алонсо.

Отмечается, что поиск нового коуча будет похож на процесс в Манчестер Юнайтед, перед назначением будут проведены интервью с тренерами, чтобы определить, насколько их планы подходят Челси.

Тем временем Барселона пытается выкупить форварда Атлетико, который может заменить Роберта Левандовски.

