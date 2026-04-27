Барселона пытается выкупить форварда Атлетико

Барселона связалась с Атлетико касательно трансфера Хулиана Альвареса, пишет ESPN.

Каталонцы считают Альвареса ключевым игроком в атаку, потому готовы предложить солидные деньги.

Флик также одобрил трансфер аргентинца, потому клуб уже начал работу по трансферу.

Барселона понимает, что сделка будет непростой, а потому рассчитывает на желание форварда играть в их клубе.

Атлетико предпочел бы сохранить Альвареса, а потому уже готовит ему новый долгосрочный контракт.

