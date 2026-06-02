Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов

Сделают всё, чтобы аргентинець не достался Барселоне.

Хулиана Альвареса по-прежнему связывают с переходом в Барселону, однако осуществить этот трансфер будет крайне сложно из-за жесткой позиции мадридского Атлетико.

По информации As, "матрасники" отклонили предложение каталонской команды в размере 100 млн евро и продолжают придерживаться позиции, что аргентинец не продаётся, однако есть команды, на которые это условие не распространяется.

Речь идёт о финалистах текущего розыгрыша Лиги чемпионов - Арсенале и ПСЖ, отмечается, что парижане уже успели проконтактировать с Атлетико касательно трансфера форварда, добавим, что между клубами хорошие отношения, но сам футболист не видит себя в команде Луиса Энрике.

Также Альварес не видит себя в Арсенале, ведь он не хочет возвращаться в чемпионат Англии, где ранее выступал за Манчестер Сити, он отдаёт приоритет только переходу в Барселону.

