Атлетико хочет продать Альвареса победителю Лиги чемпионов

Сделают всё, чтобы аргентинець не достался Барселоне.
Сегодня, 07:48       Автор: Валентина Чорноштан
Футболка Хулиана Альвареса / Getty Images

Хулиана Альвареса по-прежнему связывают с переходом в Барселону, однако осуществить этот трансфер будет крайне сложно из-за жесткой позиции мадридского Атлетико.

По  информации As, "матрасники" отклонили предложение каталонской команды в размере 100 млн евро и продолжают придерживаться позиции, что аргентинец не продаётся, однако есть команды, на которые это условие не распространяется.

Речь идёт о финалистах текущего розыгрыша Лиги чемпионов - Арсенале и ПСЖ, отмечается, что парижане уже успели проконтактировать с Атлетико касательно трансфера форварда, добавим, что между клубами хорошие отношения, но сам футболист не видит себя в команде Луиса Энрике.

Также Альварес не видит себя в Арсенале, ведь он не хочет возвращаться в чемпионат Англии, где ранее выступал за Манчестер Сити, он отдаёт приоритет только переходу в Барселону.

Тем временем Арсенал определился с планами на лето, клуб намерен приобрести трёх игроков.

