Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины

Александр Зубков сменит Трабзонспор на другой европейский клуб.

Вингер Трабзонспора и сборной Украины Александр Зубков продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний футболист в ближайшее время должен стать игроком действующего чемпиона страны АЕК.

По информации источника, афинский клуб уже согласовал переход украинца. На вторник, 2 июня, запланировано медицинское обследование игрока, после чего он должен подписать контракт со своим новым клубом.

Детали сотрудничества украинского вингера с АЕК пока не уточняются.

Отметим, что действующий контракт Зубкова с Трабзонспором рассчитан до июня 2029 года.

В нынешнем сезоне украинец провел в составе турецкой команды 37 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и 12 результативными передачами.

Ранее сообщалось о варианте для Зубкова с продолжением карьеры в МЛС, а Трабзонспор установил цену на игрока в размере 6 миллионов евро.

