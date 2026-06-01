"Эта победа - для всей Украины": Мальдера эмоционально отреагировал на успешный дебют в сборной

Тренер украинской национальной команды подытожил спарринг с Польшей.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился эмоциями от победного товарищеского матча с Польшей.

Накануне в дебютном поединке итальянского специалиста во главе "сине-желтых" украинская национальная команда обыграла поляков со счетом 2:0.

"Эмоции настолько переполняют, что их действительно трудно описать словами! Это был просто невероятный, фантастический вечер!

Когда начинаешь новый путь, всегда надеешься на удачное начало, но я даже не мог мечтать о таком дебюте. На поле я увидел настоящую Команду. Ребята проявили фантастический характер, железную дисциплину и невероятную страсть. Они отдали игре абсолютно все, выдержали огромное давление и полностью заслужили этот триумф.

Эта победа - для всей Украины и для каждого болельщика, чью мощную энергию мы чувствовали каждой клеткой своего тела. Спасибо команде за этот незабываемый старт", - написал Мальдера в Instagram.

