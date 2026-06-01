Легенда Барселоны начнет тренерскую карьеру во втором дивизионе ОАЭ

Легендарный игрок Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста был представлен в качестве нового главного тренера Галф Юнайтед из ОАЭ.

Об этом сообщает официальный сайт ближневосточного клуба.

Детали соглашения Галф Юнайтед с 42-летним специалистом не разглашаются.

Для испанца это будет первый клуб в его тренерской карьере.

Gulf United FC

В качестве игрока Иньеста большую часть своей карьеры провел в Барселоне, а также выступал за японский Виссел Кобе и Эмирейтс из ОАЭ.

Галф Юнайтед играет во втором дивизионе ОАЭ, а нынешний сезоне завершил на десятой позиции.

