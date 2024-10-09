Ямаль - о завершении карьеры Иньесты: Он делал все легким на поле

Ламин был в восторге от игры легендарного испанца.

Звездный вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль высказался по поводу завершения карьеры Андреса Иньесты. Юный испанец заявил, что увлекался игрой Андреса:

"Я не видел победу сборной Испании с Иньестой в составе на чемпионате мира-2010, но я помню, когда был на Камп Ноу и видел его вместе с Месси и Неймаром.

Он делал все лёгким на поле. Буду очень скучать по его футболу", - цитирует Ламина Mundo Deportivo.

Напомним, Иньесте покорилось уникальное достижение в мировом футболе.

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