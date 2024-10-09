iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ямаль - о завершении карьеры Иньесты: Он делал все легким на поле

Ламин был в восторге от игры легендарного испанца.
Сегодня, 11:15
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Звездный вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль высказался по поводу завершения карьеры Андреса Иньесты. Юный испанец заявил, что увлекался игрой Андреса:

"Я не видел победу сборной Испании с Иньестой в составе на чемпионате мира-2010, но я помню, когда был на Камп Ноу и видел его вместе с Месси и Неймаром.

Он делал все лёгким на поле. Буду очень скучать по его футболу", - цитирует Ламина Mundo Deportivo.

Напомним, Иньесте покорилось уникальное достижение в мировом футболе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрес Иньеста Ламин Ямаль

Статьи по теме

Иньеста установил уникальное достижение, завершив карьеру Иньеста установил уникальное достижение, завершив карьеру
Звезда Барселоны поддержал Карвахаля: Это печальная новость Звезда Барселоны поддержал Карвахаля: Это печальная новость
ПСЖ предлагает безумные деньги за Ямаля ПСЖ предлагает безумные деньги за Ямаля
Легендарный испанский футболист на днях планирует объявить о завершении карьеры Легендарный испанский футболист на днях планирует объявить о завершении карьеры
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Европа13:22
Ливерпуль на длительный срок потерял ключевого игрока
Европа12:47
Instagram-модель из россии, обвинившая лидера Милана в изнасиловании, может получить тюремный срок
Лига наций12:45
Шевченко оценил новую форму сборной Украины от adidas
Европа12:20
Тренер Полесья пригрозил Мудрику, назвав футболиста, который может вытеснить его из основы сборной Украины
Европа12:10
Клопп станет главой футбольного подразделения Ред Булл
Лига наций11:40
Ребров - об октябрьских матчах сборной Украины в Лиге наций: Возвращаемся к работе
Украина11:40
УАФ и adidas представили новую форму сборной Украины
Европа11:15
Ямаль - о завершении карьеры Иньесты: Он делал все легким на поле
Формула 111:07
Алонсо предположил, почему в Формуле-1 стало меньше аварий и появлений машины безопасности
НБА10:36
НБА. Предсезонные матчи: Атланта и Индиана сыграли без обороны, Клипперс одолели Бруклин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK