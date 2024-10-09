Иньеста установил уникальное достижение, завершив карьеру

Испанец ни разу не получал красную карточку.

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста несколько дней назад официально объявил о завершении профессиональной карьеры, которая длилась 22 года.

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Бывший полузащитник сборной Испании установил уникальное достижение за карьеру.Андрес за все годы карьеры не получил каждой красной карты.

Как сообщает портал Squawka, на взрослом уровне за клубы и сборную страны Иньеста провел 1016 матчей, в которых ни разу не был удален из футбольного поля.

Стоит отметить, что Иньеста долгое время выступал за Барселону. Также испанец играл в Японии и Эмиратах.

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