Лидер Милана может покинуть клуб из-за конфликта с Фонсекой
Рафаэль Леау может уйти из клуба.
Лидер итальянского Милана Рафаэль Леау хочет покинуть итальянский клуб уже зимой. Об этом пишет авторитетный журналист Даниэль Лонго.
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По информации источника, между Рафаэлем Леау и Паулу Фонсекой возник конфликт, который после каждой тренировки становится все больше.
Отмечается, что футболист хочет покинуть Италию уже этой зимой. Каталонская Барселона активно следит за ситуацией вокруг португальца. Среди претендентов – саудовские клубы.
Сообщается, что есть вероятность, что Фонсеку уволят куда быстрее, чем состоится трансфер звездного португальца.
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