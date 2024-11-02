Милан поставил ультиматум Фонсеке

Будущее поротугальского специалиста Пауло Фонсеки в Милане находится под большим вопросом.

Как сообщает издание CalcioMercato, руководство «россонери» поставило Фонсеке ультиматум, согласно которому он немедленно должен улучшить результаты команды и атмосферу в раздевалке.

Произошло это после игры против Наполи. В ходе разговора с Фонсекой боссы миланского клуба выразили свое недовольство не лучшими результатами, как в Лиге чемпионов, так и в Серии А.

В течение следующих нескольких матчей Милан сыграет против Монцы, мадридского Реала и Кальяри. После этих поединков начнется международный перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан попытается перехватить цель Реала.

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