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Иньеста объявил о завершении карьеры

Легендарный футболист попрощался с футболом в качестве футболиста.
Сегодня, 18:02
Андреас Иньеста / Getty Images
Андреас Иньеста / Getty Images

Бывший футболист сборной Испании Андреас Иньеста завершил карьеру футболиста.

40-летний полузащитник опубликовал видео, в котором попрощлася с футболом.

Андрес выступал за Барселону с 2002 года. За клуб он сыграл в 674 матчах, забил 57 голов и сделал 135 голевых передач. 

В составе "сине-гранатовых" футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Испании и шесть раз обладателем кубка страны.

Андрес провел 134 за японский Висел Кобе. Последним клубом 40-летнего Иньесты был Эмирейтс из чемпионата ОАЭ.

Иньеста являтеся чемпионом мира-2010, двукратным чемпионом Европы-2008, 2012.

Ранее сообщалось, что Кавани подписал новый контракт с Бока Хуниорс.

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