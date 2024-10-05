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Кавани подписал новый контракт с Бока Хуниорс

Именитый уругвайский форвард продолжит выступления за аргентинский клуб.
Сегодня, 12:42
Эдинсон Кавани / Getty Images
Эдинсон Кавани / Getty Images

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани продолжит сотрудничеств с Бока Хуниорс.

Как сообщает официальный сайт аргентинского клуба, 37-летний футболист подписал новый контракт, пролонгировав его действие до 31 декабря 2026 года.

Ранее Кавани выступал в Европе за Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Валенсию.

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Состав Бока Хуниорс форвард пополнил летом прошлого года. За аргентинскую команду уругваец провел 43 матча во всех турнирах, отличившись 20 забитыми мячами.

Ранее Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024.

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