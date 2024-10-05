Кавани подписал новый контракт с Бока Хуниорс

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани продолжит сотрудничеств с Бока Хуниорс.

Как сообщает официальный сайт аргентинского клуба, 37-летний футболист подписал новый контракт, пролонгировав его действие до 31 декабря 2026 года.

𝗡𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗰𝗼: Felices de tenerte hasta 2026, Edi 💙💛💙 pic.twitter.com/xTJcmgEowM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 4, 2024

Ранее Кавани выступал в Европе за Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Валенсию.

Читай также: Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс

Состав Бока Хуниорс форвард пополнил летом прошлого года. За аргентинскую команду уругваец провел 43 матча во всех турнирах, отличившись 20 забитыми мячами.

Ранее Кавани объявил о завершении карьеры в сборной Уругвая после Копа Америка-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!