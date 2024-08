Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс

Челси объявил о подписании центрального защитника Бока Хуниорс Аарона Ансельмино.

Как сообщает официальный сайт "синих", 19-летний футболист заключил с лондонским клубом семилетний контракт, но сезон-2024/25 проведет на правах аренды в своей нынешней команде.

Финансовые условия сделки не разглашаются, но инсайдер Фабрицио Романо информировал, что сумма трансфера составила 25 миллионов долларов.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O