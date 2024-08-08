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Челси подписал 19-летнего защитника Бока Хуниорс

Юный аргентинец заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.
Сегодня, 16:40
Аарон Ансельмино / chelseafc.com
Аарон Ансельмино / chelseafc.com

Челси объявил о подписании центрального защитника Бока Хуниорс Аарона Ансельмино.

Как сообщает официальный сайт "синих", 19-летний футболист заключил с лондонским клубом семилетний контракт, но сезон-2024/25 проведет на правах аренды в своей нынешней команде.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но инсайдер Фабрицио Романо информировал, что сумма трансфера составила 25 миллионов долларов.

Ансельмино является воспитанником Бока Хуниорс, за первую команду которого дебютировал летом 2023 года и провел девять матчей, забив один гол.

Ранее сообщалось, что Челси подпишет многообещающего форварда Атлетико.

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