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Динамо подтвердило подписание Лучкевича

Украинский защитник заключил с "бело-синими" краткосрочный контракт.
Сегодня, 18:15
Валерий Лучкевич / ФК Динамо Киев
Валерий Лучкевич / ФК Динамо Киев

Динамо объявило о подписании бывшего защитника ряда украинских клубов Валерия Лучкевича.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 29-летний футболист пополнил состав киевской команды в статусе свободного агента.

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Контракт игрока с Динамо рассчитан до конца сезона-2024/25.

Лучкевич - воспитанник запорожского Металлурга. На взрослом уровне дебютировал в украинской Премьер-лиге за Днепр 10 августа 2014 года. Также выступал за бельгийский Стандард, а после возвращения в Украину - за Александрию, Днепр-1 и Колос.

С Днепром украинский футболист становился финалистом Лиги Европы-2014/15, а со Стандардом выиграл Кубок Бельгии-2017/18.

Также игрок имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины.

В УПЛ Лучкевич провел 148 матчей и забил 12 голов, также на его счету 22 матча и два забитых мяча в Кубке Украины.

Последним клубом универсального игрока, который может сыграть на позиции правого защитника или полузащитника, был Колос, в составе которого в нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах без результативных действий.

Напомним, ранее стало известно, что правый защитник Динамо Александр Тымчик получил травму.

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