Игрок сборной Украины травмировался в преддверии матчей национальной команды

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Тимчик получил травму, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Футболист получил повреждение во время подготовки к матчу украинской Премьер-лиги против ЛНЗ (6 марта). Врачи диагностировали у Тимчика мышечную травму.

В Черкассы игрок не поехал, оставшись восстанавливаться в столице.

По информации Динамо, игрок пропустит несколько следующих матчей. Кроме поединка с ЛНЗ, у Динамо перед перерывом на международные матчи останется встреча с Зарей (11 марта).

Отметим, что в конце марта Украина проведет матчи против Бельгии за право играть в Дивизионе А Лиги наций в следующем розыгрыше турнира.

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