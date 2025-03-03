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Украина - Бельгия: прогноз на матч Лиги наций

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче Лиги наций.
Сегодня, 13:30
Украина - Бельгия / Getty Images
Украина - Бельгия / Getty Images

В четверг, 20 марта, сборная Украины встретится со сборной Бельгии в стыковых матчах за выход в дивизион А.

Напомним, что по итогам группового этапа Лиги наций Украина заняла вторую строчку в группе 1 дивизиона B. Бельгия же стала третьей в группе 2 дивизона А.

Победившая в двухматчевом противостоянии команда будет играть в следующем сезоне в дивизионе А, а проигравшая - в дивизионе В.

Коэффициент и ставки на матч Украина - Бельгия в Лиге наций

Безусловным фаворитом матча явялется команда Руди Гарсии. По котировкам букмекеров Бельгия является фаворитом противостояния, и Украине будет сложно рассчитывать даже на ничью.

Прогноз букмекеров на матч Украина - Бельгия:

  • Победа Бельгии - 1,77
  • Ничья - 3,64
  • Победа Украины - 4,95

Статистика противостояния Украины и Бельгии

Сборные Украины и Бельгии играли между собой всего один раз. Команды встретились на групповом этапе Евро-2024, разойдясь безголевой ничьей.

Напомним, что на ISPORT.UA будет доступна онлайн трансляция матча Украина - Бельгия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия

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