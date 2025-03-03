Кто дебютирует в сборной Украины в 2025 году

ISPORT рассказывает о футболистах, которые могут в первый раз сыграть за национальную команду.

Сборная Украины в 2025 году попытается сначала вернуться в Дивизион А Лиги наций, а затем успешно преодолеть квалификацию на чемпионат мира.

Первая часть состоится уже в марте, и если на матче против Бельгии тренерский штаб может не рискнуть вызвать дебютантов, то дальше предстоит несколько товарищеских встреч, где новичков вполне можно ожидать.

Портал CIES Football Observatory разработал формулу, по которой выделил футболистов, которые вполне могут либо получить свой дебютный вызов в сборную в 2025 году, либо наконец дебютировать за команду. ISPORT рассказывает об этих игроках и прогнозирует возможность их вызова.

Тарас Михавко

Клуб: Динамо Киев

Возраст: 19 лет

Позиция: центральный защитник

Позиция центрального защитника в национальной команде не то что нуждается в усилении. Здесь бесспорно основной Илья Забарный, есть вице-капитан Николай Матвиенко, а также, конечно же, новая английская звезда – Максим Таловеров.

Но вот на место 4 или даже 5 центрбека кандидатов несколько не так чтобы и много: Валерий Бондарь и Александр Сваток, который только начинает адаптироваться к футболу США. Поэтому вызов или даже дебют Михавка выглядит очень вероятным, возможно даже уже в марте.

Вероятность вызова в 2025 году: 85%

Артем Бондаренко

Клуб: Шахтер Донецк

Возраст: 24

Позиция: центральный полузащитник

Источник: Getty Images

Отношения Артема Бондаренко с национальной сборной Украины несколько напоминают ситуацию с Виталием Буяльским. Парень неплохо играет в клубе, там является основным, лидером, но в сборной его не ждут. Ему уже 24 года, и тогда как у младшего партнера по Шахтеру Судаков уже есть почти три десятка матчей за "желто-синих", Артем до сих пор не дебютировал.

Да, конкуренция на этой позиции значительна, но вероятность вызова Бондаренко все же существует. Малиновский только восстановился после травмы, у Зинченко почти нет игровой практики. И все же есть тот же Судаков, Шапаренко, Пихаленок, возможно даже все же позовут Буяльского, или других кандидатов. Но неожиданностью вызов Бондаренко точно не станет.

Вероятность вызова в 2025 году: 60%

Егор Ярмолюк

Клуб: Брентфорд (Англия)

Возраст: 21

Позиция: центральный полузащитник

Источник: УАФ

Ярмолюк стал еще одним игроком, который может перекрыть путь Бондаренко в сборную. Центрхав Брентфорд был в команде во время ноябрьских матчей, но не дебютировал за нее. Он продолжает получать игровую практику в АПЛ, а потому грех не вызывать такого игрока в сборную и дальше.

Остается только вопрос, когда Егор проведет свой первый матч.

Вероятность вызова в 2025 году: 99%

Вероятность дебюта в 2025 году: 75%

Александр Мартынюк

Клуб: Александрия

Возраст: 23

Позиция: левый защитник

Источник: Getty Images

Еще несколько лет назад на позиции левого защитника у сборной была крутая конкуренция. Виталия Миколенко могли подстраховать 3-4 футболиста (Корниенко, Соболь, Кравец, Михайличенко), но в последний год все изменилось. Сейчас тренерский штаб, если не может играть Миколенко, скорее отдаст эту позицию центрбеку Матвиенко, или универсалу Зинченко.

Поэтому, вероятность вызова какого-либо нового левого защитника – очень высока. Одним из таких вариантов может стать игрок команды-претендента на медали чемпионата Украины. Александр Мартынюк хорошо себя зарекомендовал и в клубе под руководством Руслана Ротаня, и в Олимпийской сборной.

Вероятность вызова в 2025 году: 50%

Константин Вивчаренко

Клуб: Динамо Киев

Возраст: 22

Позиция: левый защитник

Источник: Getty Images

Почему вероятность вызова Мартынюка 50%? Потому что есть парочка из Динамо, которые тоже вполне могут претендовать на эту позицию – Константин Вивчаренко и Владислав Дубинчак. В последнее время Александр Шовковский больше доверяет молодому Вивчаренко, именно он начал 2025 год в качестве основного.

Но Дубинчак немного опытнее и даже уже получал вызов в национальную команду, но тогда за нее так и не дебютировал.

Вероятность вызова Дубинчака в 2025 году: 20%

Вероятность вызова Вивчаренко в 2025: 30%

Назар Волошин

Клуб: Динамо Киев

Возраст: 21

Позиция: вингер

Источник: Getty Images

Позиции вингеров в национальной команде наиболее уязвимы и именно здесь можно ожидать новых игроков. Михаил Мудрик до сих пор вне игры, у Зубкова повреждения… Но Виктор Цыганков вернулся!

Тем не менее, для глубины этой позиции или в случае вылета еще кого-то из футболистов тренерский штаб сборной может вызвать и молодого вингера Динамо.

Вероятность вызова в 2025 году: 50%

Денис Кузык

Клуб: Кривбасс Кривой Рог

Возраст: 22

Позиция: правый полузащитник

Источник: Getty Images

Весьма крутой сезон проводит в Кривбассе молодой универсал Денис Кузык. Этот парень у Юрия Вернидуба в первой половине сезона в большинстве своем играл слева в защите, а теперь играет правого вингера.

Возможно, такая универсальность футболиста понравится тренерскому штабу сборной, но учитывая нелюбовь вызвать в национальную команду игроков из клубов "второго эшелона", ожидать этого не надо.

Вероятность вызова в 2025 году: 10%

Роман Дидык

Клуб: Рух Львов

Возраст: 22

Позиция: центральный защитник

Источник: Getty Images

О ситуации с центральными защитниками в сборной мы уже поговорили в блоке о Михавке. Вряд ли лидер Руха, иногда выводящий команду с капитанской повязкой, будет более приоритетным выбором, чем игрок Динамо. А ведь еще есть и другие варианты (Попов, Батагов).

Тем не менее, в прошлом году, хоть и в экстренном порядке, но из Руха была вызвана Сыча, поэтому вероятность какая-никакая, но существует.

Вероятность вызова в 2025 году: 15%

Валентин Рубчинский

Клуб: Динамо Киев

Возраст: 22

Позиция: центральный полузащитник

Источник: ФК Динамо Киев

Выше мы уже упоминали, что в сборной достаточно большая конкуренция на позициях центральных полузащитников, поэтому для Рубчинского вызов в сборную кажется маловероятным в ближайшее время.

Разве что будут какие-то супер-большие проблемы с травмами, или просто на товарищеские матчи тренерский штаб решит вызвать игроков приближенных к сборной.

Вероятность вызова в 2025 году: 10%

Олег Очеретько

Клуб: Динамо Киев

Возраст: 21

Позиция: атакующий полузащитник

Источник: Getty Images

Универсал из Карпат может выступать едва ли не на любой позиции в линии атаки, поэтому может рассматриваться тренерским штабом в качестве альтернативы Назаренко, Гуцуляку или Кабаеву.

Тем не менее, выиграть конкуренцию в уже известных тренерскому штабу футболистов будет не так-то просто.

Вероятность вызова в 2025 году: 10%

Кого из футболистов, которых мы не упомянули, вы хотели бы увидеть в национальной сборной Украины?

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