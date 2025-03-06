Автогол позволил Динамо минимально обыграть ЛНЗ

Киевлянам очень повезло на последних минатах матча.

В четверг, 6 марта, ЛНЗ принимал дома Динамо в рамках 20-го тура УПЛ.

Киевляне сразу завладели инициативой, и уже на 12-й минуте Вивчаренко открыл счет, замкнув головой передачу партнера.

После забитого гола Динамо продолжило давить, создавая моменты, однако удвоить преимущество никак не удавалось. На перерыв команды ушли при счете 0:1.

Второй тайм начался с быстрого гола хозяев. Дайко длинной передачей нашел Яшари, который в касание перекинул Нещерета. Весь второй тайм Динамо пыталось вырвать победу, однако уверенная игра защитников и Кучеренко почти похоронила надежды киевлян.

Лишь на 89-й минуте матча Илья Путря срезал мяч в собственные ворота после несильного удара Бражко. Финальный свисток зафиксировал трудную победу Динамо.

ЛНЗ - Динамо 1:2

Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 11, Путря (автогол, 89

ЛНЗ: Кучеренко - Дайко, Драмбаев (Халайла, 91), Муравский, Путря - Ноникашвили, Танковский, Яшари (Авагимян, 88), Молло (Эйнел, 46), Г.Пасич - Момо.

Динамо: Нещерет - Вивчаренко, Михавко, Попов, Караваев - Михайленко (Бражко, 71), Шапаренко (Рубчинский, 85), Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 71), Ярмоленко (Герреро, 71) - Ванат.

Предупреждения: Григорчук - Кабаев, Бражко

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