Копенгаген - Челси 1:2: обзор матча и результат игры 06.03.2025

Лондонцы обеспечили себе минимальное преимущество перед вторым домашним поединком.

В четверг, 6 марта, Копенгаген принимал на своем поле Челси в первом матче 1/8 финала Лиги конференций.

Подопечные Энцо Марески сумели выйти победителями из гостевого поединка, обыграв датского соперника со счетом 2:1.

Читай также: Манчестер Юнайтед не смог обыграть Сосьедад, Тоттенхэм уступил АЗ

После безголевого первого тайма Челси вышел вперед уже в дебюте второй половины встречи усилиями Риса Джеймса. После передачи с фланга в центр от Марка Кукурельи капитан "синих" ударом низом из-за пределов штрафной отправил мяч в левый угол ворот. Удвоил преимущество лондонцев на 65-й минуте Энцо Фернандес, вышедший на замену в перерыве.

Источник: Getty Images

Ближе к концу поединка Копенгаген один гол отквитал, когда Габриэль Перейра головой замкнул подачу со штрафного.

Ответный матч состоится в Лондоне в четверг, 13 марта.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале Лиги конференций встретится с Молде или Легией, в первом поединке которых норвежская команда одержала домашнюю победу со счетом 3:2.

Статистика матча Копенгаген - Челси 1/8 финала Лиги конференций

Копенгаген - Челси 1:2

Голы: Габриэль, 80 - Джеймс, 47, Фернандес, 65

Ожидаемые голы (xG): 0.38 - 0.36

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 5 - 5

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 1 - 0

Фолы: 10 - 5

Копенгаген: Рамай - Дикс (Гарананга, 79), Габриэл, Хацидиакос, Мелинг (Лопес, 70) - Гочолейшвили, Клемм, Фрогольдт, Ашури (Роберт, 65) - Клаэссон (Маттссон, 66) - Шайха.

Челси: Санчес - Чалоба, Бадьяшиль (Колвилл, 46), Адарабиойо, Гюсто (Кукурелья, 25) - Джеймс, Кайседо (Фернандес, 46) - Джордж, Палмер (Санчо, 72), Дьюсбери-Холл - Меука (Нкунку, 46).

Предупреждения: Дикс, Шайха, Лопес, Хацидиакос - Джеймс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!