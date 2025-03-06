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Манчестер Юнайтед не смог обыграть Сосьедад, Тоттенхэм уступил АЗ

Главные английские неудачники провалили первые матчи плей-офф Лиги Европы.
Сегодня, 21:43
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед / Getty Images

В четверг, 6 марта, Манчестер Юнайтед отправился в гости к Сосьедаду в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Команды начали очень медленно, боясь рискнуть и открыться для соперника. Несмотря на некоторое преимущество хозяев, именно манкунианцы провели пару неплохих атак, которые могли закончится голом.

Лишь под занавес тайма хозяева сумели создать реальную опасность у ворот Онана, однако удара в створ болельщики Реала так и не дождались.

Во втором тайме игра стала более равная, однако Юнайтед выглядел все равно несколько острее. А на 58-й минуте Джошуа Зиркзе легким ударом по центру открыл счет. Но прошло чуть более 10 минут и Бруну привез пенальти в собственные ворота, сыграв рукой.

Микель Оярсабаль уверенно реализовал 11-метровый и сравнял счет. В концовке матча Сосьедад мог вырывать победу, но матч так завершился ничьей.

Статистика матча Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 1/8 финала Лиги Европы

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Оярсабаль (пенальти), 70 - Зиркзе, 58

Ожидаемые голы (xG): 1.50 - 0.98
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 13 - 13
Удары в створ: 3 - 5
Угловые: 6 - 2
Фолы: 11 - 13

В параллельном матче АЗ Алкмаар принимал дома другого неудачника АПЛ Тоттенхэм.

Здесь же ситуация была прямо противоположная. Тоттенхэм гораздо больше владел мячом, однако хозяева распоряжались им куда лучше. И уже на 18-й минуте мяч рикошетом от Бергвалля залетел в ворота Викарио. 

До конца тайма АЗ имел еще нескольк очень опасных моментов, но "шпоры" сумели сохранить минимальное отставание до перерыва. А вот во втором тайме хозяева стали играть еще уверенней, однако количество моментов сошло практически на ноль.

Да и в целом Тоттенхэм больше сосредоточился на защите, решив побороться на путевку в следующий этап в домашнем матче. А потому матч завершился минимальной победой АЗ.

Статистика матча АЗ Алкмаар - Тоттенхэм 1/8 финала Лиги Европы

АЗ Алкмаар - Тоттенхэм 1:0
Голы: Бергвалль (автогол), 18

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 0.37
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 7 - 2
Фолы: 14 - 12

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