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Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию календарь и результаты всех матчей Лиги Европы сезона-2022/23.
Сегодня, 14:22
Лига Европы: расписание и результаты матчей / Getty Images
Лига Европы: расписание и результаты матчей / Getty Images
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Лига Европы – второй по значению клубный турнир Европы, а в сезоне-2022/23 пройдет уже 52-й его розыгрыш (14-й после его превращения в Лигу Европы и второй в новом формате).

Турнир начнется 4 августа 2022 и завершится 31 мая 2023 года. Финальный поединок Лиги Европы-2022/22 пройдет в Будапеште (Венгрия) на Пушкаше Арене. Это будет первый финал мужского клубного турнира УЕФА в этом городе.

Действующим чемпионом турнира является немецкий Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне), выигравший этот трофей во второй раз в истории.

Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения соседней страны-террориста на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении команд из РФ от участия в этом розыгрыше Лиги Европы.

Расписание жеребьевок Лиги Европы

18 июля 2022 – жеребьевка третьего раунда квалификации;
2 августа 2022 – жеребьевка плей-офф раунда квалификации;
26 августа 2022 – жеребьевка группового этапа;
7 ноября 2022 – жеребьевка стыковых матчей;
24 февраля 2023 – жеребьевка 1/8 финала;
17 марта 2023 – жеребьевка 1/4, 1/2 и финала.

Расписание матчей Лиги Европы

Квалификация:

4 августа 2022 – первые матчи третьего раунда квалификации;
11 августа 2022 – ответные матчи третьего раунда квалификации;
18 августа 2022 – первые матчи плей-офф раунда квалификации;
25 августа 2022 – ответные матчи плей-офф раунда квалификации.

Групповой этап:

8 сентября 2022 – первый тур;
15 сентября 2022 – второй тур;
6 октября 2022 – третий тур;
13 октября 2022 – четвертый тур;
27 октября 2022 – пятый тур;
3 ноября 2022 – шестой тур.

Плей-офф:

16 февраля 2023 – первые стыковые матчи;
23 февраля 2023 – стыковые ответные матчи;
9 марта 2023 – первые матчи 1/8 финала;
16 марта 2023 – ответные матчи 1/8 финала;
13 апреля 2023 – первые матчи 1/4 финала;
20 апреля 2023 – ответные матчи 1/4 финала;
11 мая 2023 – первые матчи полуфиналов;
18 мая 2023 – ответные матчи полуфиналов;
31 мая 2023 – финал.

Результаты матчей

Плей-офф отбора

Первые матчи

Четверг, 18 августа

ХИК (Финляндия) - Силкеборг (Дания)
Ференцварош (Венгрия) - Шэмрок Роверс (Ирландия)
Аполлон (Кипр) - Олимпиакос (Греция)
Мальме (Швеция) - Сивасспор (Турция)
Пюгник (Армения) - Шериф (Молдова)
Цюрих (Швейцария) - Хартс (Шотландия)
Лудогорец (Болгария) - Жальгирис (Литва)
Днепр-1 (Украина) - АЕК Ларнака (Кипр)
Гент (Бельгия) - Омония (Кипр)
Аустрия (Австрия) - Фенербахче (Турция)

Ответные матчи

Четверг, 25 августа

Силкеборг (Дания) - ХИК (Финляндия)
Шэмрок Роверс (Ирландия) - Ференцварош (Венгрия)
Олимпиакос (Греция) - Аполлон (Кипр)
Сивасспор (Турция) - Мальме (Швеция)
Шериф (Молдова) - Пюгник (Армения)
Хартс (Шотландия) - Цюрих (Швейцария)
Жальгирис (Литва) - Лудогорец (Болгария)
АЕК Ларнака (Кипр) - Днепр-1 (Украина)
Омония (Кипр) - Гент (Бельгия)
Фенербахче (Турция) - Аустрия (Австрия)

Третий отборочный раунд

Ответные матчи

Вторник, 9 августа

Шкупи (Македония) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 1:2

Четверг, 11 августа

Партизан (Сербия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 2:2
Дюделанж (Люксембург) - Мальме (Швеция) - 2:2
Словацко (Чехия) - Фенербахче (Турция) - 1:1
ХИК (Финляндия) - Марибор (Словения) - 1:0
Цюрих (Швейцария) - Линфилд (Северная Ирландия) - 3:0
Слован Братислава (Словакия) - Олимпиакос (Греция) - 2:2 (3:4 пен.)

Первые матчи

Четверг, 4 августа

АЕК Ларнака (Кипр) - Партизан (Сербия) - 2:1
Мальме (Швеция) - Дюделанж (Люксембург) - 3:0
Фенербахче (Турция) - Словацко (Чехия) - 3:0
Марибор (Словения) - ХИК (Финляндия) - 0:2
Линфилд (Северная Ирландия) - Цюрих (Швейцария) - 0:2
Олимпиакос (Греция) - Слован Братислава (Словакия) - 1:1
Шэмрок Роверс (Ирландия) - Шкупи (Македония) - 3:1

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