Лига Европы – второй по значению клубный турнир Европы, а в сезоне-2022/23 пройдет уже 52-й его розыгрыш (14-й после его превращения в Лигу Европы и второй в новом формате).

Турнир начнется 4 августа 2022 и завершится 31 мая 2023 года. Финальный поединок Лиги Европы-2022/22 пройдет в Будапеште (Венгрия) на Пушкаше Арене. Это будет первый финал мужского клубного турнира УЕФА в этом городе.

Действующим чемпионом турнира является немецкий Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне), выигравший этот трофей во второй раз в истории.

Следует отметить, что из-за полномасштабного вторжения соседней страны-террориста на территорию Украины УЕФА приняло решение об отстранении команд из РФ от участия в этом розыгрыше Лиги Европы.

Расписание жеребьевок Лиги Европы

18 июля 2022 – жеребьевка третьего раунда квалификации;

2 августа 2022 – жеребьевка плей-офф раунда квалификации;

26 августа 2022 – жеребьевка группового этапа;

7 ноября 2022 – жеребьевка стыковых матчей;

24 февраля 2023 – жеребьевка 1/8 финала;

17 марта 2023 – жеребьевка 1/4, 1/2 и финала.

Расписание матчей Лиги Европы

Квалификация:

4 августа 2022 – первые матчи третьего раунда квалификации;

11 августа 2022 – ответные матчи третьего раунда квалификации;

18 августа 2022 – первые матчи плей-офф раунда квалификации;

25 августа 2022 – ответные матчи плей-офф раунда квалификации.

Групповой этап:

8 сентября 2022 – первый тур;

15 сентября 2022 – второй тур;

6 октября 2022 – третий тур;

13 октября 2022 – четвертый тур;

27 октября 2022 – пятый тур;

3 ноября 2022 – шестой тур.

Плей-офф:

16 февраля 2023 – первые стыковые матчи;

23 февраля 2023 – стыковые ответные матчи;

9 марта 2023 – первые матчи 1/8 финала;

16 марта 2023 – ответные матчи 1/8 финала;

13 апреля 2023 – первые матчи 1/4 финала;

20 апреля 2023 – ответные матчи 1/4 финала;

11 мая 2023 – первые матчи полуфиналов;

18 мая 2023 – ответные матчи полуфиналов;

31 мая 2023 – финал.

Результаты матчей

Плей-офф отбора

Первые матчи

Четверг, 18 августа

ХИК (Финляндия) - Силкеборг (Дания)

Ференцварош (Венгрия) - Шэмрок Роверс (Ирландия)

Аполлон (Кипр) - Олимпиакос (Греция)

Мальме (Швеция) - Сивасспор (Турция)

Пюгник (Армения) - Шериф (Молдова)

Цюрих (Швейцария) - Хартс (Шотландия)

Лудогорец (Болгария) - Жальгирис (Литва)

Днепр-1 (Украина) - АЕК Ларнака (Кипр)

Гент (Бельгия) - Омония (Кипр)

Аустрия (Австрия) - Фенербахче (Турция)

Ответные матчи

Четверг, 25 августа

Силкеборг (Дания) - ХИК (Финляндия)

Шэмрок Роверс (Ирландия) - Ференцварош (Венгрия)

Олимпиакос (Греция) - Аполлон (Кипр)

Сивасспор (Турция) - Мальме (Швеция)

Шериф (Молдова) - Пюгник (Армения)

Хартс (Шотландия) - Цюрих (Швейцария)

Жальгирис (Литва) - Лудогорец (Болгария)

АЕК Ларнака (Кипр) - Днепр-1 (Украина)

Омония (Кипр) - Гент (Бельгия)

Фенербахче (Турция) - Аустрия (Австрия)

Третий отборочный раунд

Ответные матчи

Вторник, 9 августа

Шкупи (Македония) - Шэмрок Роверс (Ирландия) - 1:2

Четверг, 11 августа

Партизан (Сербия) - АЕК Ларнака (Кипр) - 2:2

Дюделанж (Люксембург) - Мальме (Швеция) - 2:2

Словацко (Чехия) - Фенербахче (Турция) - 1:1

ХИК (Финляндия) - Марибор (Словения) - 1:0

Цюрих (Швейцария) - Линфилд (Северная Ирландия) - 3:0

Слован Братислава (Словакия) - Олимпиакос (Греция) - 2:2 (3:4 пен.)

Первые матчи

Четверг, 4 августа

АЕК Ларнака (Кипр) - Партизан (Сербия) - 2:1

Мальме (Швеция) - Дюделанж (Люксембург) - 3:0

Фенербахче (Турция) - Словацко (Чехия) - 3:0

Марибор (Словения) - ХИК (Финляндия) - 0:2

Линфилд (Северная Ирландия) - Цюрих (Швейцария) - 0:2

Олимпиакос (Греция) - Слован Братислава (Словакия) - 1:1

Шэмрок Роверс (Ирландия) - Шкупи (Македония) - 3:1