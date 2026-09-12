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УЕФА предусмотрел четыре места для российских клубов в еврокубках сезона-2027/28

россия потенциально может получить путевки в еврокубки.
Сегодня, 09:22       Автор: Сергей Носенко
УЕФА / Getty Images
УЕФА / Getty Images

УЕФА включил россию в предварительный список доступа к еврокубкам сезона-2027/28. Согласно документу организации, при условии допуска российских команд страна потенциально сможет получить четыре места в клубных турнирах.

Чемпион россии должен будет начать путь в квалификации Лиги чемпионов. Обладатель Кубка страны получит место в квалификации Лиги Европы, а команды, занявшие второе и третье места в национальном чемпионате, смогут выступить в отборе Лиги конференций.

При этом публикация списка доступа не означает отмены отстранения российских клубов. Команды из россии по-прежнему не допускаются к соревнованиям УЕФА. Возможность их участия в сезоне-2027/28 будет зависеть от дальнейших решений организации.

Напомним, выходца из Барсы подозревают в присвоении €567 тысяч после матча с россией

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа еврокубки

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