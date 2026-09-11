Антонелли: С точки зрения пилотажа Мадринг - это классная трасса
Лидер зачета в восторге от трассы.
Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли поделился своими впечатлениями от новой трассы в Мадриде.
Напомним, что с этого сезона Гран-при Испании будет проводиться на новой городской трассе в Мадриде, а не в Барселоне.
Итальянец назвал трассу очень сложной, но доставляющей пилотам настофщее удовольствие предоставляемым вызовом.
С точки зрения пилотажа это классная трасса. Она бросает гонщикам настоящий вызов – здесь много скоростных поворотов, а стены расположены совсем близко. Ты должен действовать максимально точно, выбирая траектории и работая на торможениях. Здесь можно легко заблокировать колеса, учитывая то, что сразу в нескольких местах тебе приходится тормозить и одновременно поворачивать.
День прошел хорошо, но впереди много работы. В гонке будет очень непросто работать с шинами, да и обгонять, судя по всему, будет трудно. Это делает работу над подготовкой к квалификацией еще важнее
Ранее также Оскар Пиастри похвалил новый Гран-при Испании.
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