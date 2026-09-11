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Футбол

Де Дзерби - о Мудрике: Глупая травма

В Тоттенхэме все еще рассчитывают на украинца.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Роберто де Дзерби прокомментировал травму Михаила Мудрика.

Напомним, что украинец провел 16 минут за новую команду и получил травму на тренировке.

Де Дзерби заявил, что травма глупая и распространенная, но все очень ждут его возвращения.

Обычная проблема, когда игрок долгое время не выступает, как в случае с Мудриком. Это была глупая травма, мы надеемся, что он как можно скорее вернется – ради него самого и ради нас. Ради него, потому что он и так достаточно настрадался, а ради нас – потому что мы потеряли важного игрока.

Он сыграл 15 минут против Ноттингема. Он хорошо сыграл, но это обычный процесс, когда футболист долгое время не выходит на поле

Ранее также сообщалось, что бывший форвард Вест Хэма вернулся в Англию.

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