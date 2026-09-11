Звезда сборной Ганы завершил международную карьеру

Нападающий Атлетика и сборной Ганы Иньяки Уильямс объявил о завершении международной карьеры.

32-летний нападающий признался, что принял решение уступить дорогу следующему поколению.

Гана дала мне гораздо больше, чем просто футбол. Она позволила мне вернуться домой, стать еще ближе к своим корням и испытать огромную гордость, представляя свою страну и нося этот флаг на груди.

От всего сердца благодарю каждого, кто был частью этого пути, и за всю любовь, которую вы всегда мне дарили. Гана навсегда останется частью меня. Я продолжу поддерживать сборную как один из вас, где бы я ни находился. Всегда Гана