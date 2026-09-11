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Футбол

Звезда сборной Ганы завершил международную карьеру

Иньяки Уильямс уступил дорогу следующему поколению.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Иньяки Уильямс / Getty Images
Иньяки Уильямс / Getty Images

Нападающий Атлетика и сборной Ганы Иньяки Уильямс объявил о завершении международной карьеры.

32-летний нападающий признался, что принял решение уступить дорогу следующему поколению.

увствую, что пришло время завершить мой путь со сборной Ганы. Я ухожу счастливым и гордым, со спокойной душой, зная, что отдавал все силы каждый раз, когда надевал эту футболку.

Гана дала мне гораздо больше, чем просто футбол. Она позволила мне вернуться домой, стать еще ближе к своим корням и испытать огромную гордость, представляя свою страну и нося этот флаг на груди.

От всего сердца благодарю каждого, кто был частью этого пути, и за всю любовь, которую вы всегда мне дарили. Гана навсегда останется частью меня. Я продолжу поддерживать сборную как один из вас, где бы я ни находился. Всегда Гана

Напомним, что Уильямс деюбтировал за Гану в 2022 году, приняв решение представлять родину своих родителей. Он провел 28 матчей, отличившись двумя голами.

Ранее также игрок сборной Швейцарии решил приостановить международную карьеру.

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