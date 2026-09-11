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Баскетбол

NCAA разрешила Коваль сменить клуб

Украинка оказалась в непростой ситуации из-за росиянки.
Сегодня, 16:25       Автор: Андрей Безуглый
Катерина Коваль / Getty Images
Катерина Коваль / Getty Images

Украинская баскетболистка Катерина Коваль все же найдет себе новую команду, пишет The Athletic.

Напомним, что прошлый сезон украинка провела в NCAA, выступая за университет Луизианы. Однако вскоре клуб решил подписать росиянку.

Коваль узнала об этом уже после закрытия трансферного окна, но не стата мириться с ситуацией и покинула клуб.

В итоге NCAA пошел навстречу спортсменке и выдал специальное разрешение на смену клуба вне трансферного окна.

Такие разрешение могут выдаваться при условии "чрезвычайного обстоятельство, не зависящего от студента-спортсмена, не связанного со спортивными возможностями или участием в спортивной деятельности в данном университете и требующего немедленного покидания учебного заведения".

Ранее также Ярослава Магучих резко осудила возвращение росиян в спорт.

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