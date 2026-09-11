Леклер поедет в Мадриде со старым двигателем

Пилот Феррари Шарль Леклер проведет Гран-при Испании со старым мотором, пишет racingnews365.

Напомним, что перед Монцей Феррари обновили двигатель, который был установлен на оба болида.

Однако в Италии монегаск разбил свой болид, сильно повредив ДВС.

В итоге в Мадриде ему поставили старый двигатель, а новый попытаются восстановить в течение сезона.

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Испании доступны на нашем сайте.

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