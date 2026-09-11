"Справедливый результат": Тренер ПСВ подвел итоги матчу с Шахтером

Главный тренер ПСВ Петер Бош прокомментировал матч с Шахтером в Лиге чемпионов.

Накануне команды в первом туре общего этапа турнира обменялись голами, завершив поединок ничьей 1:1.

Читай также: Шахтер и ПСВ разошлись ничьей

"Я могу принять этот результат. Думаю, ничья была справедливой. Мы должны признать, что в первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Силы обеих команд были примерно равны. Их вратарь хорошо помогал во владении, и они хорошо играли через треугольники.

Мы не позволили сопернику создать много моментов, но понимали, что если сделаем игру слишком открытой, то рискуем чем-то поплатиться. Кроме того, мы недостаточно задействовали в игре Рикардо Пепи.

Мы недостаточно хорошо контролировали мяч. Мы слишком легко теряли мяч. После перерыва мы действовали лучше, так что, наверное, можно сказать, что мы должны были победить, но, опять же, это справедливый результат", - приводит слова Боша официальный сайт УЕФА.

Напомним, главный тренер Шахтера Арда Туран также оценил ничейный результат матча с ПСВ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!