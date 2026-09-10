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Шахтер и ПСВ разошлись ничьей

"Горняки" могли зацепиться за три очка.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
ПСВ - Шахтер / Getty Images
ПСВ - Шахтер / Getty Images

В четверг, 10 сентября, ПСВ принимал дома Шахтер в первом туре Лиги чемпионов.

Хозяева начали очень активно, но создать реальную угрозу воротам Ризныка не удавалось. Тем не менее, до самого конца тайм преимущество оставалось в руках ПСВ.

А перед самы свистком на перерыв Мендоса отлично разобрался с соперниками и точным ударом открыл счет.

Однако гол в раздевалку не сильно помог Шахтеру. Сразу со стартом второго тайма Дест сравнял счет. Далее игра была равной, а в концовке снова включились "горняки".

Команде Турана удалось создать несколько острых моментов, но реализовать их не сумели.

Статистика матча ПСВ - Шахтер 1-го тура Лиги чемпионов

ПСВ - Шахтер 1:1
Голы: Дест, 48 - Мендоса, 45+1

Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 10 - 8
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 3 - 3
Фолы: 14 - 15

ПСВ: Коварж — Дест, Гертрюйда, Обиспо, Костич (Фламинго, 68) — Тиль, Сано, Ваннер — Перишич, Пепи (Мейнанс, 83), Ван Боммел

Шахтер: Ризнык — Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас — Очеретько — Мендоса (Невертон, 66), Исаке (Крыськив, 89), Марлон Гомес, Алиссон (Феррейра, 89) — Кауан Элиас (Траоре, 66)

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