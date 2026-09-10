Шахтер и ПСВ разошлись ничьей

"Горняки" могли зацепиться за три очка.

В четверг, 10 сентября, ПСВ принимал дома Шахтер в первом туре Лиги чемпионов.

Хозяева начали очень активно, но создать реальную угрозу воротам Ризныка не удавалось. Тем не менее, до самого конца тайм преимущество оставалось в руках ПСВ.

А перед самы свистком на перерыв Мендоса отлично разобрался с соперниками и точным ударом открыл счет.

Однако гол в раздевалку не сильно помог Шахтеру. Сразу со стартом второго тайма Дест сравнял счет. Далее игра была равной, а в концовке снова включились "горняки".

Команде Турана удалось создать несколько острых моментов, но реализовать их не сумели.

Статистика матча ПСВ - Шахтер 1-го тура Лиги чемпионов

ПСВ - Шахтер 1:1

Голы: Дест, 48 - Мендоса, 45+1

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 10 - 8

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 3 - 3

Фолы: 14 - 15

ПСВ: Коварж — Дест, Гертрюйда, Обиспо, Костич (Фламинго, 68) — Тиль, Сано, Ваннер — Перишич, Пепи (Мейнанс, 83), Ван Боммел

Шахтер: Ризнык — Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас — Очеретько — Мендоса (Невертон, 66), Исаке (Крыськив, 89), Марлон Гомес, Алиссон (Феррейра, 89) — Кауан Элиас (Траоре, 66)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!