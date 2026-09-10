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Швейцарец вырвал победу, а фаворит не смог догнать лидера: итоги 18-го этапа Вуэльты

Стефан Кюнг стал лучшим в индивидуальной гонке с раздельным стартом, тогда как Примож Роглич не сумел существенно сократить отставание от Энрика Маса.
Сегодня, 19:44       Автор: Сергей Носенко
Стефан Кюнг / Getty Images
Стефан Кюнг / Getty Images

Швейцарский гонщик Tudor Pro Cycling Стефан Кюнг выиграл 18-й этап Вуэльты Испании-2026. На дистанции 32,1 км от Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария до Хереса он показал время 35 минут 22 секунды. Вторым стал британец Каллум Торнли, уступивший победителю три секунды, а португалец Жоау Алмейда занял третье место с отставанием в девять секунд.

Главная интрига этапа была связана с борьбой за первое место в генеральной классификации. Примож Роглич, который считается сильным специалистом по гонкам с раздельным стартом, рассчитывал серьезно сократить отставание от Энрика Маса. Однако словенец финишировал четвертым и смог отыграть у испанца лишь 33 секунды. Теперь Мас опережает Роглича на 1 минуту 37 секунд, а Феликс Галль занимает третью позицию с отставанием в 3 минуты 1 секунду.

Таким образом, Мас сохранил комфортный запас перед решающей частью гонки. Уже 11 сентября участников ждет 19-й этап протяженностью 210,8 км от Велес-Малаги до Пеньяс-Бланкас в Эстепоне. Маршрут будет значительно сложнее, поэтому основная борьба за победу в общем зачете еще впереди.

Напомним, Погачар выиграл Тур де Франс с преимуществом 6 минут.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: велогонки вуэльта

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