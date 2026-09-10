Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины
Киевское Динамо обыграло винницкую Ниву в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.
Единственный гол в матче после перерыва забил Алиу Тиаре, который принес Динамо минимальную победу.
Главный тренер киевлян Игорь Костюк задействовал в кубковой встрече большое количество игроков, которые получают меньше игрового времени в чемпионате Украины.
Нива Винница — Динамо Киев — 0:1
Гол: Алиу Тиаре, 50.
Нива: Иван Пономаренко, Александр Мельник, Иван Рябый, Константин Колчин, Евгений Мороз, Икару Мендес, Ярослав Якимчук, Артур Петленко, Антон Власенко, Александр Калинин, Владислав Погорелый.
Динамо: Илья Ольховой, Навин Малыш, Тарас Михавко, Алиу Тиаре, Денис Дикий, Николай Михайленко, Назар Волошин, Павел Люсин, Александр Пихаленок, Эдуардо Герреро, Пьер Мунгенге.
Главный арбитр: Александр Каленов.
Напомним, ПСВ сообщил о потере защитника перед матчем с Шахтером.
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