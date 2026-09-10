iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины

Киевляне, выступавшие неосновным составом, одолели представителя Второй лиги благодаря голу Алиу Тиаре.
Сегодня, 17:35       Автор: Сергей Носенко
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо обыграло винницкую Ниву в матче 1/16 финала Кубка Украины сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Единственный гол в матче после перерыва забил Алиу Тиаре, который принес Динамо минимальную победу.

Главный тренер киевлян Игорь Костюк задействовал в кубковой встрече большое количество игроков, которые получают меньше игрового времени в чемпионате Украины.

Нива Винница — Динамо Киев — 0:1

Гол: Алиу Тиаре, 50.

Нива: Иван Пономаренко, Александр Мельник, Иван Рябый, Константин Колчин, Евгений Мороз, Икару Мендес, Ярослав Якимчук, Артур Петленко, Антон Власенко, Александр Калинин, Владислав Погорелый.

Динамо: Илья Ольховой, Навин Малыш, Тарас Михавко, Алиу Тиаре, Денис Дикий, Николай Михайленко, Назар Волошин, Павел Люсин, Александр Пихаленок, Эдуардо Герреро, Пьер Мунгенге.

Главный арбитр: Александр Каленов.

Напомним, ПСВ сообщил о потере защитника перед матчем с Шахтером.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Кубок Украины по футболу нива винница

Статьи по теме

Костюк: нам должны были назначить пенальти Костюк: нам должны были назначить пенальти
УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с винницкой Нивой в 1/16 финала Кубка Украины Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют с винницкой Нивой в 1/16 финала Кубка Украины
Кубок Украины: Полесье, Заря, Эпицентр вышли в 1/8 финала, Динамо сыграет с винницкой Нивой Кубок Украины: Полесье, Заря, Эпицентр вышли в 1/8 финала, Динамо сыграет с винницкой Нивой

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Динамо в Кубке Украины, старт Шахтера в Лиге чемпионов, поединки Баварии, Манчестер Юнайтед
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: матч 6-го тура Левый Берег - Полесье перенесли в Житомир, сменив принимающую сторону
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграет в гостях с ПСВ, Бавария примет Буде/Глимт, Манчестер Юнайтед встретится с Сабахом
просмотров

Последние новости

Бокс18:51
Украинский кикбоксер Гусар заявил о переходе в профессиональный бокс
Футбол18:17
Костюк: нам должны были назначить пенальти
Футбол17:35
Динамо минимально обыграло Ниву и вышло в 1/8 финала Кубка Украины
Теннис17:24
Обойдется без революции: Australian Open сохранит пятисетовый формат в 2027 году
Футбол16:47
L'Equipe раскритиковала Забарного после разгрома Слована
Футбол16:19
Глава федерации футбола Марокко заявил о планах провести финал ЧМ-2030 в Касабланке
Бокс16:00
Бокс: расписание боев
Бокс15:58
"Не знаю, для чего этот реванш": Чисора сделал однозначный прогноз на бой Дюбуа - Уордли
Европа15:25
Яремчук будет играть в Олимпиакосе под руководством нового главного тренера
Европа14:20
Нападающий Тоттенхэма собирается разорвать контракт с клубом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK