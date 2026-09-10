"Не знаю, для чего этот реванш": Чисора сделал однозначный прогноз на бой Дюбуа - Уордли

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора поделился ожиданиями от реванша между обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом Фабио Уордли.

Британский боксер взял под сомнение целесообразность проведения повторного поединка, поскольку уверен, что действующий чемпион должен легко разобраться со своим соперником.

Читай также: "Собираюсь продемонстрировать класс": Дюбуа раскрыл свой план на реванш с Уордли

"Я не знаю, для чего нам этот реванш. Поединок будет таким же. Нос Уордли опять рассекут", - приводит слова Чисоры Boxing News.

Напомним, что реванш Дюбуа и Уордли состоится 17 октября в Лондоне на O2 Arena

В первом бою в мае этого года Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одолел Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.

Ранее Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!