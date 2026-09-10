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Кроуфорд намекнул на возможное возобновление карьеры

Бывший абсолютный чемпион обратился к потенциальному сопернику.
Сегодня, 12:21       Автор: Игорь Мищук
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд намекнул, что может вернуться в ринг.

Американский боксер готов задуматься над возобновлением карьеры ради поединка против обладателя титулов WBO и WBA в первом среднем весе Джарона Энниса.

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Об этом Кроуфорд написал в соцсети, обратившись к потенциальному сопернику.

"Хочу кое-что проверить! Вы все так сильно хотите, чтобы я вернулся и снова дрался, не правда ли? Джарон Эннис, ты бы согласился драться со мной следующим, если бы я возобновил карьеру?" - написал Кроуфорд в сети Х.

Напомним, что Кроуфорд объявил о завершении карьеры в декабре прошлого года, а свой последний бой провел в сентябре, победив Сауля Альвареса и став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Ранее Кроуфорд жестко высказался о боях в ММА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Джарон Эннис

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